Genova – Grave incidente, ieri sera, in via Nino Cervetto, nel quartiere di Cornigliano, nel ponente genovese.

Intorno alle 22 una persona a bordo di un mezzo a due ruote ha perso il controllo della mot per cause ancora da accertare ed è finita contro un’auto in sosta.

Subito soccorso da alcuni passanti, il motociclista è apparso in gravi condizioni che hanno fatto scattare l’intervento dell’automedica del 118 e l’ambulanza dei Volontari del Soccorso.

Il centauro è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Giunto al pronto soccorso è stato medicato e sottoposto ad esami per accertare che non fossero presenti lesioni potenzialmente mortali.

In corso la ricostruzione dell’incidente da parte della polizia locale ma al momento non risultano coinvolti altri veicoli.

Un altro incidente, sempre con un motociclista ferito, si era verificato poche ore prima in via Lagustena a San Martino.