Genova – Sono in corso le indagini da parte della Polizia per ricostruire quanto accaduto nelle scorse settimane all’interno di una scuola di danza del capoluogo, dopo la denuncia di un 14enne che avrebbe raccontato ai genitori di aver subito una violenza sessuale.

Sono stati proprio i genitori del giovane ballerino ad accorgersi che qualcosa non andava, con il 14enne che per giorni era sembrato chiudersi in sé stesso. Dopo aver convinto il giovane ad aprirsi e aver ascoltato il suo racconto, i due hanno allertato la responsabile della scuola di danza e sporto denuncia alla Polizia.

Gli agenti, vista la gravità della situazione, hanno immediatamente dato il via alle indagini e hanno effettuato già un primo sopralluogo sul posto. Nei prossimi giorni il 14enne potrebbe essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti con il supporto di uno psicologo. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni.