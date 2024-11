Genova – Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo quanto accaduto nel corso della serata di ieri in via Fieschi, in pieno centro a Genova. Il 28enne avrebbe rubato dalle mani di una donna il telefono cellulare, prima di darsi alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce.

Non aveva fatto i conti con due passanti, che hanno assistito alla scena e si sono messi al suo inseguimento, fino a raggiungerlo e a bloccarlo. Nel giro di pochi minuti è intervenuto anche un poliziotto fuori servizio e, successivamente, una volante della Polizia, con gli agenti che hanno riconsegnato la refurtiva alla legittima proprietaria e hanno arrestato il responsabile.

A seguito di ulteriori accertamenti, è emerso come l’uomo – con diversi precedenti di questo genere – fosse uscito dal carcere solamente lo scorso mese di luglio e come nel corso della mattinata di ieri fosse già stato denunciato a piede libero per un furto commesso all’interno di un esercizio commerciale nella zona di Dinegro.