La goccia fredda che ha parzialmente interessato il nord ovest nella giornata di ieri scivolerà rapidamente verso la Penisola Iberica determinando nuovamente tempo stabile e cielo prevalentemente soleggiato sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 13 Novembre 2024

Al mattino sereno o al più leggermente velato. Nel corso del pomeriggio il tempo rimarrà stabile con cieli prevalentemente soleggiati mentre in serata saranno in aumento le velature in arrivo da nord.

Venti con flussi tesi dai quadranti settentrionali al mattino, con raffiche fino a 50-60 km/h negli sbocchi vallivi del Savonese e Genovesato centro-occidentale. Dal pomeriggio avremo un’attenuazione del vento.

Mare stirato sotto costa sul centro-ponente, mosso al largo, in graduale calo nel corso della giornata.

Temperature minime in calo, massime in aumento

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C e massime tra +15/+18°C

Nell’intero temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +8/+14°C