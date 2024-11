Buone notizie per gli studenti più meritevoli ed in regola con piano di studi e “risultati”. In Liguria aumentano le borse di studio universitarie erogate per l’anno accademico 2024/2025.

La graduatoria definitiva del concorso vede 4.085 vincitori della borsa di studio, con un incremento di 465 studenti rispetto all’anno accademico precedente (il 12,85% in più).

Il bando di concorso, emanato durante l’estate, prevedeva per la presentazione della domanda un requisito di merito (un numero di crediti crescenti in base all’anno di frequenza) e un requisito di reddito, con un limite ISEE universitario di 27.726 euro e un limite ISPEU (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) di 60.275 euro, ovvero i limiti massimi previsti dalla normativa nazionale. Il 96% dei vincitori della borsa di studio è iscritto all’Università degli studi di Genova, mentre i restanti studenti vincitori sono iscritti agli Istituti di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Liguria (il 4%).

Dai dati emerge che il 52,95%% del totale dei beneficiari sono matricole: gli studenti dei primi anni della laurea triennale e de primi anni della laurea magistrale. Gli studenti extracomunitari beneficiari della borsa di studio sono il 50,21% del totale. Tra gli studenti stranieri, è la comunità iraniana quella più presente (il 15% dei vincitori), seguita dagli studenti pakistani (8%) ed etiopi (il 5%).

Il 39% dei vincitori di borsa di studio Unige frequenta la facoltà di Ingegneria, seguono la facoltà di medicina e chirurgia (12%) e scienze matematiche, fisiche e naturali (il 10%). Il 47% dei vincitori di borsa di studio è italiano, di cui il 73% ligure e un 8% dal Piemonte.

Gli studenti vincitori di borsa sono per il 20% studenti in sede, cioè studenti residenti nel comune di frequenza dei corsi universitari, per il 25 % studenti pendolari, cioè studenti residenti in comuni limitrofi a quelli di frequenza dei corsi universitari, per il 55% studenti fuori sede, cioè studenti residenti in comuni lontani a quelli di frequenza dei corsi universitari (fanno parti di questi gli studenti extracomunitari).

Con l’aumento del valore delle borse di studio e dei requisiti di eleggibilità relativi alla condizione economica derivanti dal Decreto ministeriale 1320/2021 e dai successivi adeguamenti all’indice ISTAT l’impegno teorico delle borse di studio per l’anno accademico 2024/2025 sarà di oltre 16 milioni. Sono fondi che derivano dagli incassi della tassa regionale per il Diritto allo studio Universitario, dal Fondo Integrativo Statale del Ministero dell’Universitario Università e della Ricerca e, dal Pnrr, con un aumento di risorse di 3mila milioni di euro rispetto al periodo 2023/24.

Tutti gli studenti vincitori del bando hanno diritto a una borsa di studio erogata in parte in forma monetaria e in parte economica in servizi (alloggio e ristorazione); beneficiano inoltre dell’esonero della tassa regionale per il diritto allo studio e dei contributi tasse universitari per la frequenza dei corsi all’Università degli Studi di Genova. L’importo della borsa di studio assegnata varia da un minimo di poco più di 1.400 euro per lo studente in sede (oltre a un pasto gratuito giornaliero) a un massimo di poco più di 7mila euro per lo studente fuori sede (comprensivi dell’alloggio e del servizio di ristorazione), in base alla condizione economica reddito dello studente e alla città di residenza.