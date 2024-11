Aria fredda proveniente da Nord continua ad interessare la Liguria ed il Nord Italia a causa di una goccia fredda in quota molto localizzata ,in parziale retrogressione dall’Est Europa. In un contesto di tempo piuttosto stabile e senza precipitazioni resta dunque il freddo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 14 Novembre 2024

Mattinata con cieli sereni o velati su tutti i versanti marittimi e settori costieri, qualche banco di nebbia presente sui settori padani e le vallate interne del settore centro-occidentale, in rapido dissolvimento entro le ore centrali.

Nuvolosità media sulle vette delle Alpi Marittime e Liguri con qualche possibile fiocco entro l’alba sopra i 2000mt. Cieli sereni ovunque entro il primo pomeriggio.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, con rinforzi sugli sbocchi vallivi del Savonese e al largo del settore occidentale.

Deboli di Grecale sul Levante con rinforzi sulle vette appenniniche confinali e nelle vallate esposte.

Mare stirato sotto costa , mosso o molto mosso al largo; localmente agitato al largo dell’Imperiese.

Temperature minime e massime in calo sull’entroterra del settore centro-occidentale e sui tratti di costa interessati dal travaso, stazionarie sull’Imperiese e Spezzino con una lieve diminuzione dei valori massimi .

Sulla costa temperature minime tra +6/+11°C e massime tra +13/+19°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +7/+14°C