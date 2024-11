Genova – Risalgono alle prime ore della mattinata di oggi delle nuove segnalazioni sulla presenza di cinghiali tra le strade genovesi, che mettono in pericolo motociclisti, automobilisti e passanti.

Questa volta è accaduto nella zona intorno a Boccadasse, in un orario di punta con tante persone che passano a piedi, in moto o in macchina per raggiungere il posto di lavoro o per portare i figli a scuola. A segnalarlo è stata la Polizia Locale tramite GenovaAlert, che ha raccomandato a tutti la massima attenzione.

Contrariamente a quanto accaduto più volte in passato, non si sono segnalati incidenti dovuti alla presenza degli ungulati.