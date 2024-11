Genova – Grave incidente, nella notte, in via Pra’, nell’omonimo quartiere del ponente genovese.

Intorno alle tre e mezza, due autovetture si sono scontrate semi frontalmente con un impatto che è stato avvertito da diversi residenti che hanno subito allertato i soccorsi chiamando il numero di emergenza 112.

In via Prà si sono precipitati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma fortunatamente i sistemi di sicurezza delle auto e probabilmente la velocità moderata hanno evitato il peggio e gli occupanti dei due veicoli sono usciti autonomamente dalle vetture.

I Vigili del Fuoco accorsi, hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e l’area.

In corso la ricostruzione di quanto effettivamente avvenuto da parte della polizia locale. Fortunatamente non si registrano feriti gravi.