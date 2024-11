Genova – Non accenna a rallentare la raffica di chiusure di attività storiche e la città sta per perdere anche la “cioccolateria” Buffa.

La decisione arriva come un fulmine a ciel sereno vista lo storico apprezzamento dei genovesi ai prodotti deliziosi ma la decisione è stata presa ed è irrevocabile.

A breve calerà il sipario su una storia iniziata nel lontano 1932. La cioccolateria Buffa nacque ufficialmente nel maggio del 1932, nel suo laboratorio storico di via Fiasella in Genova, come testimoniato da antichi documenti che attestano l’acquisizione dei locali in affitto e dei macchinari.

Ma i rapporti fra la famiglia Buffa ed il cioccolato sono certamente più antichi: le ricerche hanno riportato alla luce altri documenti storici che dimostrano che la famiglia operava nel campo della cioccolateria artigianale già nei decenni precedenti. I

n particolare lo testimonia un brevetto, depositato in Francia e in Inghilterra a nome di Luigi Buffa, che contiene la ricetta per la produzione di un cioccolato “gelatinoso”.

Non si sbaglia dicendo che ogni genovese conosce la bontà e la delicatezza della “crema alla nocciola” e l’arrivo di un pacchetto con il celebre marchio è da sempre una garanzia di delizia.

Spiace dunque annunciare la fine dell’avventura anche se non è escluso che il marchio venga ceduto a terzi.