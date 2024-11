Genova – E’ visibile anche nei cieli della Liguria – evidentemente al calar del sole – la Superluna ovvero il nostro satellite che sembra più grande del reale per la sua distanza “ravvicinata” rispetto alla Terra.

La Luna si trova quest’oggi in fase piena e, in concomitanza, anche nei pressi del perigeo, cioè il punto dell’orbita più prossimo al nostro pianeta. Pertanto, le dimensioni apparenti del nostro satellite naturale sono leggermente più grandi del solito, di circa il 7% in più rispetto a una Luna Piena di medie dimensioni e del 14 % in più di una Luna Piena di piccole dimensioni. Anche la luminosità, di conseguenza, è maggiore e arriva anche a un 30% in più rispetto a un plenilunio che accade nel punto dell’orbita più lontano dalla Terra. Ciò è sufficiente per etichettare la Luna Piena di oggi come “SuperLuna”. Quella di questa sera sarà l’ultima SuperLuna del 2024, la prossima capiterà in occasione del plenilunio di ottobre 2025.

(foto di Fiammetta Less dell’Osservatorio astronomico del Righi)