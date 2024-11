Genova – Un camion carico di kiwi ha perso parte del carico all’ingresso del casello autostradale di Genova Ovest e sta causando disagi agli automobilisti in ingresso in autostrada.

Il singolare incidente è avvenuto intorno alle 15 quando un mezzo da trasporto carico della frutta ha perso alcuni cassoni pieni di kiwi per cause ancora da accertare, perdendo il carico che si è riversato sulla strada.

I frutti, schiacciati dalle auto di passaggio hanno finito per creare una poltiglia scivolosa che ha creato non pochi problemi

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ma anche i mezzi tecnici di Autostrade per ripulire il manto stradale dai frutti e dalla poltiglia pericolosa