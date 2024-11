Genova – Ha perso il controllo dell’auto per cause ancora da accertare e si è schiantato innescando un incendio che ha danneggiato un negozio. Molta paura e molti danni ma fortunatamente nessun ferito grave, nella notte per l’incidente che si è verificato in via Marsano, nel quartiere di San Fruttuoso.

Un’auto ha improvvisamente perso il controllo finendo la sua corsa contro il marciapiede e la saracinesca di un locale. Poco dopo la vettura ha preso fuoco e le fiamme si sono rapidamente estese anche al locale.

Il frastuono ed il denso fumo nero hanno risvegliato di soprassalto i residenti che hano subito chiamato il 112 segnalando l’emergenza in atto.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i vigili de fuoco che hanno accertato che la persona alla guida fosse riuscita a uscire dai veicolo ed hanno spento le fiamme.

Il conducente del veicolo è stato trasferito in ospedale in codice giallo mentre i pompieri hanno bonificato l’area consentendo la riapertura della strada che è rimasta chiusa per mezz’ora.

In corso le verifiche della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause di quanto avvenuto.