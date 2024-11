Sanremo (Imperia) – Grave incidente stradale, poco dopo la mezzanotte, in corso Marconi, all’altezza di Pian di Poma. Per cause ancora da accertare due scooter si sono scontrati violentemente e le tre persone a bordo dei due mezzi sono state scagliate a terra riportando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, con l’automedica e le ambulanze della Misericordia di Sanremo, della Croce Rossa di Bordighera e della Misericordia di Vallecrosia.

I tre feriti sono stati stabilizzati e poi trasferiti in codice rosso, il più grave, all’ospedale di Sanremo.

In corso le indagini della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità.