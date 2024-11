Liguria – E’ una mattinata complicata e caratterizzata da disagi, traffico e lunghe code quella che stanno vivendo automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le Autostrade della nostra regione, in particolar modo intorno al nodo genovese.

Un incidente si è verificato intorno alle ore 7:00 di questa mattina in A10, nei pressi del casello di Genova Aeroporto, dove una vettura ha tamponato un’altra macchina che la precedeva. Il bilancio è di due persone rimaste ferite, che sono state trasportate in codice giallo all’ospedale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con centinaia di veicoli rimasti imbottigliati nell’ora di punta per diverso tempo.

Disagi anche in A7, in direzione Milano: fin dalle prime ore della mattinata, una coda che ha raggiunto la lunghezza di tre chilometri si segnala tra il bivio con l’A12 fino al tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla. In questo caso, la causa sono i cantieri presenti da tantissimo tempo sulla carreggiata.