Sarebbe già in arrivo a Genova per le incombenze del caso Patrick Vieria, nuovo allenatore a sorpresa del Genoa dopo l’esonero di Alberto Gilardino.

L’ormai ex allenatore dello Strasburgo avrebbe già sottoscritto l’impegno per sostituire Gilardino sollevato dall’incarico dopo le divergenze con la società rossoblu.

All’annuncio della clamorosa decisione di interrompere prima del tempo l’accordo con Gilardino le chat, le pagine web e i sociale dedicati al Genoa sono letteralmente esplose con centinaia di persone che domandavano conto delle decisioni dichiarandosi favorevoli (o contrarie) alla decisione della Società.

Secondo le indiscrezioni Vieira inizierà l’incarico già questa settimana visto l’impegno di domenica, in casa, con il Cagliari, alle 12,30.

Stupiti e ancora frastornati i tifosi che sperano che la decisione di A-Cap e della compagine rossoblu abbia tenuto conto di tutte le implicazioni compresa quella che aveva visto non esattamente amichevoli i rapporti tra Balotelli e Vieira che lo stesso Mario aveva indicato come unica ragione per lasciare il Nizza dove il calciatore si trovava molto bene.

Il timore è che gli attriti incontrati allora tra i due sportivi possano riproporsi anche qui a Genova dove Balotelli è appena arrivato.