Tiglieto (Genova) – E’ stato ritrovato in buone condizioni Alessandro Cavanna, ex macellaio di Rossiglione di 55 anni del quale si erano perse le tracce nel tardo pomeriggio di domenica 17 novembre, quando era uscito di casa per una passeggiata con i due cani.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, che ha allertato i soccorsi. L’auto di Cavanna era stata ritrovata in prossimità di un imbocco del sentiero Vasche dell’acquedotto.

Le ricerche sono andate avanti nelle ultime trentasei ore e hanno visto la partecipazione dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, delle squadre cinofile e dell’elicottero, oltre che dei volontari. La buona notizia è arrivata questa mattina, quando l’uomo sarebbe riuscito a ritrovare l’orientamento e a raggiungere le decine di persone che lo stavano cercando. Sia lui che i due animali sarebbero in buone condizioni di salute.