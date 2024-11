Genova – È in corso, dalle prime ore di questa mattina, una vasta operazione della polizia di Genova, coordinata dalla D.D.A.A. della locale Procura della Repubblica.

Numerosi gli arresti eseguiti a Torino, La Spezia, Lodi, Bergamo, Bari, Lecce, Salerno e Monza dagli investigatori della squadra mobile del capoluogo ligure, con la collaborazione dei colleghi delle diverse Questure interessate, nonché in Spagna, effettuati dalla Polizia iberica, nei confronti di soggetti responsabili, a vario titolo, di reati concernenti il traffico, anche internazionale, e lo spaccio di stupefacenti, la rapina, la ricettazione, la violazione delle norme in materia di armi.

L’attività investigativa condotta dalla squadra mobile di Genova ha consentito di ricostruire un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con ramificazioni tra il Piemonte, la Puglia, la Campania, la Lombardia, la Liguria e la Spagna.

Tra i soggetti colpiti dalle misure cautelari figurano alcuni collaboratori di giustizia e familiari sottoposti al programma di protezione.

Numerose le perquisizioni sia in Italia che all’estero.