Genova – Un’altra violenta aggressione ai danni del personale sanitario si è verificata nel corso della serata di ieri, martedì 19 novembre, all’interno dell’ospedale Galliera. Secondo quanto ricostruito, un uomo di circa 40 anni è stato soccorso in stato di agitazione nel centro storico e accompagnato al pronto soccorso.

Qui avrebbe preso dello spray disinfettante e l’avrebbe spruzzato addosso ad un’infermiera, per poi scaraventarla in terra iniziandola a tirare per i capelli. Solo l’intervento dei presenti ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. La donna ha riportato ferite guaribili in dieci giorni, mentre a causa dell’accaduto l’attività ospedaliera è rimasta sospesa per quasi un’ora.

Il malvivente è stato bloccato dalle forze dell’ordine e nei suoi confronti è scattata la denuncia.