Genova – Un grave incidente si è verificato nel corso della tarda mattinata odierna in via Maritano, nei pressi del quartiere genovese di Begato, dove un furgone e un bus si sarebbero scontrati violentemente e sul lato frontale.

L’impatto sarebbe stato piuttosto violento e, oltre ai conducenti dei mezzi, sarebbero rimasti coinvolti anche i passeggeri dell’autobus, sbattuti improvvisamente a terra. Nel giro di poco si sono mobilitati i soccorsi, con alcune ambulanze e le forze dell’ordine che hanno raggiunto il luogo del sinistro stradale.

Dalle prime informazioni, ci sarebbero persone rimaste ferite. Si tratterebbe di 4 passeggeri dell’autobus, tra di loro anche un bambino, ed altre 3 persone sono rimaste ferite sul furgone.

Una delle persone ferite è stata trasportata all’ospedale in codice rosso.

Intanto, per favorire i soccorsi e per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto, la Polizia Locale ha chiuso la strada a partire dall’imbocco con via Teglia intorno alle ore 12:00.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle responsabilità