Genova – Traffico nel caos, questa mattina, nella zona di Marassi, tra corso De Stefanis e via Fereggiano, lungo la direttrice che dalla Valbisagno arriva al centro, a causa di un cantiere e di una rimozione di un’auto in sosta vietata con intervento del carro attrezzi.

Il traffico è particolarmente caotico da giorni nella zona tra corso Sardegna, via Fereggiano e corso De Stefanis a causa di un cantiere che invece di procedere “a settori” ha aperto uno scavo di decine di metri, occupando una corsia di marcia verso il centro. Le auto, incolonnate, risalgono tutta via Fereggiano sino al cuore di Quezzi e viale Bracelli sino al Biscione.

Questa mattina, a complicare ancora di più le cose, verso le 7, si è deciso di rimuovere una vettura parcheggiata in zona mercato. Un intervento che non viene effettuato durante le partite di pallone nemmeno nel caso in cui venga occupato illecitamente un posteggio per disabili (come più volte denunciato da LiguriaOggi.it).

L’intervento del carro attrezzi ha bloccato il traffico in corso De Stefanis per la durata delle operazioni di carico della vettura e il traffico, già pesantemente congestionato, è andato in tilt.

Automobilisti e residenti si domandano come mai si sia atteso sino alle 7 quando l’auto in sosta vietata era già “nota e segnalata” dalle 6 del mattino quando un intervento non avrebbe certo causato i disagi procurati in pieno orario di spostamenti per le Scuole e per recarsi al lavoro.