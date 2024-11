Lo spostamento verso sud di una vasta saccatura proveniente dal nord Europa lambirà anche la nostra regione portando forti raffiche di vento e mareggiate sulla costa e addirittura i primi fiocchi di neve sulle alture dell’entroterra di levante e di ponente nella giornata di giovedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 20 Novembre 2024

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso sull’estremo levante ligure con assenza di fenomeni di rilievo. Altrove cielo velato.

Nel pomeriggio ampie schiarite anche a levante: il cielo su tutta la regione sarà prevalentemente soleggiato o al più velato.

Venti: fin dalle prime ore del mattino Libeccio molto forte soprattutto su Imperiese con raffiche fino a 100 km/h e su Tigullio orientale e Spezzino con raffiche fino a 80 km/h. Altrove vento più moderato. Dalla tarda mattinata rinforzo della Tramontana su tutta la regione, ma le raffiche più forti fino a 80-90 km/h sono attese sul Genovese. Nel pomeriggio e in serata leggera attenuazione del vento da nord che rimarrà comunque sostenuto.

Mare molto agitato per onde da sud-ovest su Tigullio orientale- Spezzino, fino a 4m altrove. Moto ondoso in calo dal pomeriggio.

Temperature minime stazionarie, massime generalmente in calo.

Sulla costa temperature minime tra +9/+14°C e temperature massime tra +14/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+9°C e massime tra +7/+12°C