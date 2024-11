Rapallo (Genova) – Un grave incidente si è verificato nel corso di questa mattina, mercoledì 20 novembre, in via Santa Maria del Campo a Rapallo. E’ accaduto nella prima mattinata, quando una moto e un’auto si sono scontrate.

Come spesso accade in queste situazioni, ad avere la peggio è stata la persona a bordo del mezzo a due ruote. Il motociclista è caduto rovinosamente a terra riportando un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che l’hanno trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale genovese di San Martino.

Sul posto anche la Polizia Locale, con gli agenti che hanno effettuato i primi rilievi necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.