Liguria – E’ un pomeriggio caratterizzato dalle code e dal traffico intenso quello che decine di automobilisti e trasportatori stanno vivendo lungo le Autostrade della Liguria. In tutti i casi, la causa sono gli innumerevoli cantieri sparsi per tutta la regione.

Un chilometro di coda si registra in A7 nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione nord. La lunghezza della coda e la sua causa sono le stesse anche in A26, nel tratto compreso tra Masone e Ovada, sempre verso nord. Infine, si registrano due chilometri di coda in A10, tra il casello di Albisola e quello di Celle Ligure in direzione del capoluogo.

Su gran parte delle tratte e in particolar modo lungo i cavalcavia è segnalato anche vento forte.