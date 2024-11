Genova – Ancora rallentamenti e code e automobilisti infuriati per i cantieri lungo l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Albenga e Arenzano, in direzione Genova.

Causa lavori le carreggiate vengono ridotte nel numero delle corsie e i “rientri”, ora a sinistra ora a destra, causano incolonnamenti e pesanti disagi a chi usa l’autostrada per gli spostamenti.