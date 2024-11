Genova – La mareggiata “più forte del 2024” non è poi così forte e il Comune ha emesso un comunicato di “cessato avviso per mareggiata intensa” in vigore per oggi, venerdì 22 novembre 2024.

“A seguito dell’emissione del bollettino meteo – recita il messaggio della Protezione Civile comunale – decadono le disposizioni relative all’ordinanza n. 09/2017” ovvero i divieti di avvicinamento e sosta sulle scogliere e di accesso ai luoghi dove la potenza dei marosi può provocare danni.