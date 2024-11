La perturbazione di origine atlantica che ha interessato la Liguria nella giornata di ieri si sta rapidamente allontanando favorendo un veloce miglioramento delle condizioni atmosferiche

Restano invece i venti anche molto forti e il mare localmente agitato almeno fino a sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 22 Novembre 2024

Fino al primo mattino nubi residue sull’estremo levante, cielo sereno altrove.

Nel corso della giornata cielo sereno ovunque, a parte qualche nube sull’Imperiese, ma senza conseguenze.

Venti con picchi di tempesta da ovest sul Golfo tra la notte e la prima parte della mattinata. In giornata rotazione del vento da nord con intensità sostenuta, in calo dalla sera.

Mare molto agitato o grosso al largo con mareggiate anche consistenti specie sui lidi di levante. Attenuazione del moto ondoso in giornata, ma presenza di mare incrociato molto insidioso per la navigazione.

Temperature in lieve aumento le minime, stazionarie le massime

Sulla costa temperature minime tra +8/+11°C e massime tra +12/+15°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+7°C e massime tra +9/+11°C