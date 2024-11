Cervo (Imperia) – Aria molto fredda e primi fiocchi di neve nella zona tra Cervo, nell’imperiese e Andora, nel Savonese. La notizia sta circolando sui social generando reazioni tra l’incredulo e lo stupito ma a fare chiarezza sono i tecnici di Arpal.

In realtà non si tratta di neve vera e propria ma di graupel.

L’aria fredda post frontale ha favorito la formazione di una cella temporalesca localizzata tra Cervo e Andora che sta producendo precipitazione a carattere di neve tonda (chiamato tecnicamente Graupel).

Il fenomeno è provocato dalla presenza di aria molto fredda in quota e nonostante temperature abbondantemente positive al livello del mare sono possibili fiocchi di neve tonda