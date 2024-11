La Spezia – Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco effettuati nella notte a La Spezia e provincia a causa delle forti raffiche di vento che si abbattono nella zona dalla serata di ieri.

Oltre 30 le chiamate con richiesta di intervento solo nella fascia oraria tra le 19 e la mezzanotte.

Una frequenza di richieste che ha fatto scattare il supporto di alcune squadre in aiuto dal comando di Genova.

Le raffiche di vento hanno fatto cadere alberi e rami, hanno fatto volare cartelloni pubblicitari e lamiere metalliche di cantieri e tegole dei tetti con danni consistenti ma fortunatamente nessun nessun ferito.

Numerosi gli interventi prestati dai Vigili del fuoco in città ma anche nella zona di Sarzana e Brugnato e, ancora, in Val di Vara.

Situazione in divenire visto che le previsioni meteo annunciano raffiche sino a 100 km/h ancora nella mattinata e poi la nuova mareggiata con onde sino a 7 metri che potrebbero causare altri danni, anche più consistenti, sulla costa.