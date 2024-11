Genova – Avrà forse pensato di eliminare tutto il materiale legnoso che aveva raccolto nel cortile bruciandolo, l’uomo che ha causato un pericoloso incendio nel cortile di un condominio in via Padre Umile, a Coronata.

L’uomo ha dato fuoco ad una parte del legname accatastato, tra vecchi mobili e materiale vario, e le fiamme sono sfuggite dando origine ad un rogo vero e proprio.

Fortunatamente i vicini di casa hanno subito chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti ed hanno spento il rogo prima che si estendesse al condominio.

L’uomo è rimasto intossicato dal fumo mentre tentava di spegnere l’incendio ed è stat trasportato in ospedale ma questo non gli ha evitato una denuncia per aver appiccato le fiamme senza controllarle.

Molto probabilmente alla prima denuncia seguiranno quelle dei condomini per i danni causati ad una delle facciate del condominio.