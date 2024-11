Le correnti di aria gelida artica si allontanano verso levate lasciando spazio a correnti di aria più umida provenienti da sud-ovest che porteranno ad un graduale aumento delle nuvole e precipitazioni a partire da domani, domenica.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 23 Novembre 2024

Mattinata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio un po’ di nubi sparse sul settore centrale regionale senza conseguenze, per il resto cielo sereno o velato.

Venti tenderanno a disporsi da sud nel corso della giornata con intensità fino a moderata.

Mare mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest in parziale scaduta nel pomeriggio.

Temperature in calo le minime con gelate nelle vallate interne, stazionarie le massime

Sulla costa temperature minime tra +3/+7°C e massime tra +11/+14°C

Nell’interno temperature minime tra -7°C/-3°C e massime tra +6/+10°C