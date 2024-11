Genova – Aprirà venerdì prossimo, 29 novembre, l’edizione 2024 dell’ormai tradizionale Mercatino di San Nicola. La mostra mercato benefica che raccoglierà anche quest’anno i fondi per supportare alcuni progetti di solidarietà presentati dalle associazioni e dalle onlus.

Anche quest’anno il Mercatino di San Nicola verrà allestito sul piazzale di Piccapietra dove sono già in corso le operazioni di montaggio dei dehor e degli stand.

Venerdì 29 novembre l’inaugurazione ufficiale con una serie di eventi e spettacoli come la tradizionale parata in costume d’epoca.

All’interno del Mercatino di San Nicola decine di banchi e stand con prodotti tipici e merci varie alternati a quelli offerti alle associazioni benefiche che potranno raccogliere fondi oppure mettere in vendita oggetti prodotti dagli associati o nei laboratori organizzati.

Nell’apposita area food verranno offerti piatti tipici e degustazioni il cui ricavato andrà ad aumentare le somme che verranno poi donate in favore dei progetti benefici.

Per i genovesi l’occasione per un acquisto solidale, magari per i regali di Natale, aiutando chi ne ha bisogno.