Chiavari – Sono proseguite tutta la notte, in via Martiri della Libertà, in pieno centro cittadino, le operazioni di spegnimento e di bonifica per l’incendio divampato sul tetto di una palazzina.

Nella giornata odierna proseguiranno con il minuto spegnimento e la messa in sicurezza.

Intanto è botta e risposta tra Vigili del Fuoco ed alcune Testate locali sui cosiddetti “tempi di intervento”.

Se in alcuni articoli si legge infatti che sono stati necessari oltre 40 minuti prima dell’intervento dei pompieri, il Comando locale precisa che “contrariamente a quanto affermato sui titoli di alcune testate, il tempo intercorso fra l’arrivo della chiamata alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco e il raggiungimento del luogo dell’incendio dalla prima squadra intervenuta, risulta dai tabulati di 9 minuti e non 40”.