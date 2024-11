Genova – Grave incidente, questa mattina, poco prima dell’alba, in via Angelo Carrara a Quarto. Per cause ancora da accertare una vettura ha perso il controllo e si è schiatata a lato strada causando diversi danni. Il frastuono ha risvegliato i residenti della zona che hanno subito chiamato il 118 segnalando l’incidente.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 ma, al loro arrivo, accanto all’auto non c’era nessuno.

Non è chiaro se la persona sia stata soccorsa da automobilisti di passaggio o se invece si sia allontanata volontariamente o sotto choc.

In corso le verifiche per accertare anche se la vettura non sia stata rubata e per cercare di individuare il proprietario e chi la stava guidando.

Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e acquisendo le immagini di diverse telecamere presenti in zona per risalire all’identità del conducente.