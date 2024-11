Genova – Una tranquilla serata da aperitivi in via San Vincenzo, in pieno centro città, trasformata in momenti di panico e di follia per una rissa tra ragazzetti culminata nel lancio di sedie e tavolini rubati dai dehor. Scene di follia quelle che hanno terrorizzato turisti e persone a spasso per negozi, ieri sera, verso le 18, in via San Vincenzo, una delle vie più amate per lo shopping a Genova.

Improvvisamente due gruppi di ragazzi di 18-20 anni si sono affrontati prima a calci e pugni e poi lanciandosi ogni cosa su cui riuscivano a mettere le mani e, infine, afferrando e lanciando le sedie e i tavoli – ma anche bicchieri e bottiglie – afferrate dai dehor dei tanti locali presenti.

Mentre i clienti fuggivano terrorizzati e i proprietari dei locali cercavano di difendere l’arredo, la scena di follia surreale è andata avanti per un tempo che è sembrato infinito.

La rissa si è spostata “risalendo” via San Vincenzo verso il ponte Monumentale e le scene si sono ripetute.

Non è la prima volta che in quel tratto di strada, sotto i portici, scoppiano risse e “regolamenti di conti” visto che si tratta di un luogo di raduno di giovani e giovanissimi sin dagli anni 80 ma è probabilmente la prima volta che i contendenti si affrontano lanciandosi sedie e tavolini (e bottiglie e bicchieri) afferrati dai locali.

Negozianti inferociti e residenti preoccupati per l’escalation di violenze e la ormai totale assenza di forze dell’ordine.

L’appello condiviso da commercianti e residenti è unico: “perché i pattuglioni sono stati spostati tutti nel centro storico e perché i vigili di passaggio si limitano solo a fare le multe?”



(video di Kimura Lee)