Le correnti fredde e secche in arrivo da Nord hanno ormai lasciato la Liguria ed il Nord Italia lasciando spazio a flussi umidi e più miti provenienti dalle zone meridionali, portando un aumento della nuvolosità e pioggia anche nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 24 Novembre 2024

nella prima parte della giornata cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della regione, fatta eccezione per delle schiarite sui versanti padani occidentali tra notte e primo mattino, in tale contesto piogge deboli o moderate, localmente anche a carattere di rovescio tra genovesato e Tigullio, interesseranno il centro-levante e l’imperiese.

Nelle ore pomeridiane le precipitazioni, perlopiù deboli ed a carattere intermittente, tenderanno a localizzarsi sul settore centrale. Inoltre, da metà/tardo pomeriggio ampie schiarite in estensione dall’imperiese al savonese occidentale, qualche apertura è attesa anche sullo spezzino in serata. Situazione pressoché invariata sul settore centrale, con molte nubi e locali piovaschi.

Venti tra notte e mattino deboli o moderati in prevalenza settentrionali sul centro-ponente, moderati da sud-est a levante. Nel corso della giornata rinforzo della ventilazione sud-orientale, che arriverà fino al genovesato, mentre persisterà una debole o moderata ventilazione settentrionale a ponente.

Mare generalmente mosso.

Temperature minime in aumento, specie sul centro-levante. Massime in calo sul settore centro-occidentale, in lieve aumento a levante.

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e massime tra +12/+16°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+6°C e massime tra +5/+10°C