Rapallo (Genova) – Proseguono i controlli dei carabinieri contro la guida in stato di ebbrezza ed in una sola notte, nella zona del Tigullio, sono state ritirate 6 patenti.

I controlli sono stati effettuati a Rapallo, Santa Margherita Ligure e a Chiavari e in diversi appostamenti sono state controllate 40 autovetture.

I rispettivi conducenti sono stati sottoposti ad alcoltest e sei di loro sono stati trovati con un

tasso alcolemico nettamente superiore a quello consentito per legge.

Per tutti è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, una pesante sanzione e tutte le patenti di guida sono state ritirate a chi non rientrava nei limiti imposti dalle normative.