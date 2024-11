Genova – E’ iniziata con un incidente, pesanti disagi alla circolazione e una persona ferita la settimana lungo le autostrade liguri, nello specifico in A10 dove un sinistro stradale si è verificato pochi minuti dopo le 7:00.

E’ accaduto nel tratto compreso tra i caselli di Genova Pegli e Genova Aeroporto, in direzione del capoluogo. Ad avere la peggio nello schianto è stata una delle persone a bordo di una delle vetture coinvolte: si tratta di una donna di circa 30 anni, che è rimasta ferita fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno rispettivamente prestato le prime cure nei confronti della persona rimasta ferita e hanno cercato di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, effettuando tutti i rilievi necessari. Le operazioni di soccorso hanno avuto pesanti ripercussioni sul traffico, con le code che hanno raggiunto fino a 4 chilometri di lunghezza.

Infine, si segnalano code per lavori in direzione nord sia in A7, nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla, sia in A26, tra i caselli di Masone e Ovada.