Genova – Anche per questa settimana è previsto lo stop serale della metropolitana, con i conseguenti disagi per i cittadini che sono soliti usufruire del servizio. Il programma prevede la chiusura anticipata per lunedì 25, martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 novembre.

Le ultime corse sono in programma con partenza prevista alle 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 dalla stazione di Brignole.

Anche in questi giorni, quindi, sono previsti disagi per i cittadini. Il collegamento tra il centro della città e la Valpolcevera nelle ore serali sarà garantito dalla linea 9 degli autobus, la quale però effettua la sua partenza a Caricamento e non a Brignole e, quindi, non copre l’intero percorso della metropolitana.