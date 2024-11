Genova – Nottata di duro lavoro per i vigili del fuoco chiamati per spegnere gli incendi che hanno distrutto diverse auto e un camper, nel corso della notte, nella zona di Bolzaneto.

I pompieri sono intervenuti in via Bruzzo e in via Romairone a seguito delle chiamate di passanti o residenti che segnalavano vetture in fiamme.

Le due zone sono vicine e pertanto si pensa che gli incendi siano dolosi e che dietro i deu blitz ci sia la mano di uno o più piromani.

Il primo intervento in via Romairone per un camper in fiamme. Il tempo di raggiungere il posto ed è arrivata una seconda segnalazione di incendio, poco lontano, in via Bruzzo dove le vetture in fiamme erano addirittura sei.

Pesanti i danni e molta apprensione ma fortunatamente non si registrano feriti.

I vigili del fuoco hanno spento i roghi ed avviato le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare cosa sia successo.