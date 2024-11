Genova – Aggrediti e feriti a coltellate da uno squilibrato sulla funicolare Sant’Anna che collega piazza Portello con il quartiere di Castelletto. Un nuovo episodio di violenza e di follia scuote la città aumentando il senso di insicurezza dei genovesi.

L’episodio risale alla notte tra venerdì e sabato quando una giovane coppia sale sulla funicolare che porta a via Magenta. Negli scompartimenti sono presenti altre persone e tra loro alcuni giovanissimi ed una persona sui 50 anni e dallo strano comportamento.

Un ritardo nella partenza della funicolare ha suscitato un pò di nervosismo a bordo e i giovani hanno iniziato a rumoreggiare e a scherzare tra loro.

Ad un tratto la persona più grande ha estratto un coltello ed ha afferrato al collo il ragazzo della coppia e alla reazione della ragazza, in difesa del findanzato, l’ha ferita con la lama del coltello ad una mano mentre il compagno è stato colpito al viso, vicino alla tempia.

Un’aggressione improvvisa che ha lasciato tutti di sasso ma nessuno – secondo la denuncia dei ragazzi feriti – è intervenuto in loro difesa ed anche all’arrivo della funicolare a destinazione nessuno ha impedito all’aggressore di fuggire o ha chiamato il 112.

Sono stati i ragazzi feriti a comporre il 118 e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dell’ambulanza.

I due, sanguinanti e sotto choc, hanno dovuto attendere da soli i soccorsi mentre tutti si allontanavano senza prestare soccorso e senza cercare di capire se i due riuscivano a “cavarsela”.

All’arrivo dell’ambulanza i due sono stati medicati ed hanno sporto denuncia alla polizia per l’aggressione.

Sul caso è stata aperta un’indagine e si punta ora ad identificare lo squilibrato anche dalle riprese delle telecamere interne e del circuito di sorveglianza di AMT ma, ancora una volta, la notizia suscita grande preoccupazione per l’escalation di violenza che genera una spiacevole sensazione di insicurezza.