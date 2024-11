Genova – Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a seguito di quanto accaduto la scorsa notte all’interno di un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora situato nel levante genovese.

Secondo quanto ricostruito, il 34enne avrebbe iniziato a molestare una suora presente, toccandola e facendole proposte di natura sessuale. Al rifiuto da parte della donna, l’uomo avrebbe iniziato a dare in escandescenze, minacciandola e portando all’intervento delle altre persone presenti. Non contento, avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni le persone che stavano intervenendo per riportare la situazione sotto controllo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente e sono riusciti a bloccarlo. Nei suoi confronti è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere: dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento, minacce, molestie e violenza privata.