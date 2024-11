Genova – Ferma due persone sospettate di aver rubato della merce nel negozio ma viene spintonato e schiaffeggiato nel tentativo di darsi alla fuga. Movimentato episodio ieri sera in un negozio di via Avio a Sampierdarena dove due uomoni di 42 e 49 anni sono stati fermati dalla polizia a seguito dell’aggressione ai danni di un dipendente del negozio.

Il sorvegliante, conoscendo le due persone per precedenti episodi di furto, li stava tenendo d’occhio quando si è accorto di un ennesimo tentativo di furto.

Il dipendente ha fermato i due prima che guadagnassero l’uscita e li ha trattenuti informandoli che stava arrivando la polizia per un controllo. I due hanno reagito con violenza, spintonando e schiaffeggiando la persona e cercando di fuggire ma sono stati bloccati dagli agenti arrivati nel frattempo.

I due sono stati accompagnati in Questura e questa mattina sono stati processati per direttissima.

La merce asportata, del valore complessivo di 36 euro è risultata solo in parte rivendibile ed è stata restituita al negozio.