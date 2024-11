Genova – Mattinata complessa e caratterizzata da disagi e lunghe code per centinaia di automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio in queste ore percorrendo il nodo autostradale intorno a Genova, in particolare l’A10 Genova-Ventimiglia.

La situazione più critica si è verificata nel tratto compreso tra il casello di Arenzano e quello di Genova Pegli, in direzione del capoluogo ligure. Autostrade, infatti, ha comunicato che si sono resi necessari degli “interventi urgenti” che hanno obbligato alla chiusura di una delle due corsie. Questo, unito al maltempo che ha costretto diversi cittadini ad utilizzare la macchina per uscire di casa, ha creato una maxi coda nel tratto coinvolto.

Decine di macchine hanno iniziato ad incolonnarsi fin dalle prime ore della mattinata. La coda ha raggiunto la lunghezza di sei chilometri.

Disagi e code anche in A7. Nella prima mattinata un sinistro stradale ha causato alcuni chilometri di coda tra Busalla e Genova Bolzaneto. Fortunatamente, non si sono registrate persone rimaste ferite. Nel tratto opposto, in direzione nord, si registrano code e rallentamenti a causa dei cantieri ormai sempre presenti lungo la strada.