Isola del Cantone (Genova) – Tutti gli eletti in comune si tagliano lo stipendio per poter attivare il doposcuola per i bambini del paese. Una storia d’altri tempi quella che arriva dal piccolo comune dell’entroterra genovese in cui tutti gli eletti, sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza ed opposizione, hanno scelto di destinare gli importi dei “gettoni di presenza” al progetto che istituisce un servizio di dopo-scuola per i piccoli studenti della scuola del paese.

Il progetto ha già visto l’impegno del Comune di Isola del Cantone di destinare un immobile di proprietà comunale al servizio e un impegno di spesa per i lavori di ristrutturazione e di allestimento ma per pagare lo stipendio all’insegnante proprio non si trovavano fondi e così, senza discussioni, senza necessità di scontri politici e prese di posizione, è bastata la proposta e tutti i rappresentanti eletti hanno acconsentito e votato a favore dell’iniziativa.

E così il servizio di dopo-scuola, con spazi per i compiti e per attività ricreative e formative, è partito e garantisce anche un pò di respiro a quelle coppie che hanno scelto di restare nell’entroterra per crescere la loro famiglia e magari non possono contare su nonni e parenti per prendersi cura dei bambini.

Un intervento concreto in supporto dell’entroterra spesso dimenticato, e un baluardo contro lo spopolamento dei piccoli centri per carenza di servizi.

Pratiche di “buon governo” che dovrebbero letteralmente “fare scuola”