La Spezia – Ha patteggiato una condanna a 30 anni di reclusione Daniele Bedini il serial killer di Sarzana accusato di duplice omicidio ai danni di due donne che si prostituivano lungo le strade di Marinella di Sarzana, nello spezzino.

La condanna, proposta dalla Procura generale e accettata dalla difesa Bedini è diventata accordo nella giornata di oggi trasformando l’ergastolo della Corte di Assise, del dicembre 2023 in una sentenza ben più morbida per il killer delle prostitute.

L’uomo, per tutto il processo di primo grado ha sempre negato di essere colpevole degli omicidi di Nevila Pjetri e Carla Bertolotti nel giugno del 2022, a pochi giorni l’una dall’altra e quindi il patteggiamento a 30 anni di reclusione, con la possibilità di ridurre ancor di più la permanenza in carcere per “buona condotta” appare un sensibile passo avanti verso la libertà.

Bedini è accusato di aver ucciso con diversi colpi di pistola alla testa le due vittime, usando un’arma di proprietà del padre che ne denunciò scomparsa e probabile furto alcuni giorni prima del primo delitto.

In entrambe i casi, a costituire prova di colpevolezza le telecamere di sorveglianza della zona, che riprendono in entrambe i casi il mezzo in uso a Bedini e il ritrovamento, nell’abitazione del sospettato, di oggetti appartenuti alle due vittime.