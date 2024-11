Deiva Marina (La Spezia) – Una frana sulla strada provinciale 40 ha causato la chiusura precauzionale dell’arteria di collegamento nella zona di Deiva.

Alcuni massi si sono staccati dai pendii a lato strada finendo sulla carreggiata. Il potenziale pericolo per le auto e i mezzi di passaggio hanno spinto i tecnici alla chiusura mentre i vigili del fuoco hanno rimosso i massi più grandi.

Nella giornata di oggi, tempo permettendo, interverranno gli operai specializzati per rimuovere il materiale precario a lato strada e sulle pareti laterali e valuteranno eventuali altri interventi come il posizionamento di reti di sicurezza o strutture per frenare eventuali cadute di massi.

Il tratto di strada chiusa al traffico va dal casello autostradale sulla A12 Genova – Livorno sino a località Casa Marcone.

Foto di Archivio