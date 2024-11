Genova – Sono intervenuti per una effrazione in un locale del Comune e hanno trovato due ladruncoli in possesso di biciclette rubate. Movimentato episodio in vico San Bernardo, nel centro storico genovese dove alcuni residenti hanno visto entrare in un locale del Comune, dopo aver forzato una finestra, due persone arrivate sul posto con la bicicletta.

Giunti sul posto gli agenti hanno arrestato un 21enne ed un 27enne, cittadini tunisini, privi di documenti e senza dimora ed ora accusati di tentato furto aggravato in concorso.

Gli agenti hanno trovato una finestra in ferro danneggiata e, una volta all’interno, hanno sorpreso i due nascosti nel sottoscala.

Occultate dietro ad un muro sono state rinvenute le due biciclette, di cui una elettrica.

Da accertamenti fatti sul numero di telaio e su un adesivo della rivendita attaccato ad una di esse, si è arrivati a rintracciare il proprietario della bicicletta da corsa, che aveva sporto denuncia di furto la sera prima, al quale è stato restituito dagli agenti delle Volanti.

Mentre il velocipede elettrico è stato sequestrato in attesa di rintracciare il legittimo proprietario, che, qualora la riconoscesse nella foto allegata potrà mettersi in contatto con l’Ufficio reperti dell’U.P.G.S.P. al numero 010/5366480 o 010/5366271, producendo documentazione comprovante la proprietà.