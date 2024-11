Genova – Pagherà salato la voglia di “fare lo spiritoso” il 50enne che ieri sera ha sparato in aria con una pistola “scacciacani” in via Isonzo, nel quartiere di Sturla, spaventando i vicini che hanno subito chiamato la polizia.

Gli agenti intervenuti hanno infatti scoperto l’autore della bravata ma anche che nascondeva 400 grammi di hashish e lo hanno arrestato.

La Polizia di Stato ha arrestato un 50enne per detenzione di sostanza stupefacente al fine di farne commercio, denunciandolo anche per procurato allarme.

Ieri sera i residenti di un palazzo di via Isonzo hanno chiamato il 112 allarmati per aver udito dei colpi di pistola.

All’arrivo delle volanti hanno riferito di aver visto fuggire un uomo, amico di una persona che abita nel condominio.

All’interno dell’appartamento interessato, i due abitanti, un 39enne ed un 29enne del posto, hanno dichiarato di aver trascorso la serata in compagnia del 50enne e di aver sparato qualche petardo.

A seguito di controllo però sono state trovate nell’immondizia due scatole di colpi a salve, mentre sotto la finestra vi erano 9 bossoli di proiettili a salve ma per una pistola.

Il proprietario dell’appartamento ha allora ammesso che il 50enne, per divertimento, aveva sparato fuori dalla finestra con una pistola scacciacani, per poi fuggire, portandola con sé, non appena aveva capito che i condomini avevano chiamato il 112.

Nell’abitazione sono stati anche rinvenuti più di 150 grammi di derivati della cannabis, motivo per il quale i due sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente in concorso.

Nel frattempo un’altra volante ha rintracciato il 50 enne che ha condotto gli operatori fino al luogo di lavoro, dove aveva nascosto lo zaino con la scacciacani.

All’interno però, oltre la pistola a salve e 43 cartucce, vi erano anche 4 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 400etti.

L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi a disposizione dell’AG.

Rimane salva la presunzione d’innocenza degli indagati sino a condanna definitiva.