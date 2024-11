La pressione in generale aumento sull’area del Mediterraneo occidentale porta ad un lento miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria con una seconda parte della settimana con tempo più stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 27 Novembre 2024

Nelle prime ore del mattino cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della regione ma senza fenomeni di rilievo.

Prime schiarite a partire dall’Imperiese nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio qualche annuvolamento sparso ma in un contesto comunque di tempo stabile e soleggiato.

In serata qualche nuvola in più su Imperiese e Genovese ma senza pioggia.

Venti al mattino tesi da nord su Genovese e Savonese con rinforzi sugli sbocchi vallivi. Ventilazione in calo nel corso del pomeriggio. Altrove invece vento debole e variabile.

Mare mosso al mattino in calo a poco mosso dal pomeriggio.

Temperature minime in calo, massime in aumento.

Sulla costa temperature minime tra +7/+12°C e temperature massime tra +15/+18°C

Nell’interno temperature minime tra +4°C/+8°C e temperature massime tra +11/+15°C