Portofino (Genova) – Verranno celebrati oggi, nella chiesa di Santa Maria a Rapallo, i funerali di Stefano Priolo, il funzionario del Comune di Portofino morto nell’incidente stradale avvenuto mercoledì mattina a Rapallo, in via Santa Maria del Campo.

A darne notizia lo stesso Comune di Portofno, a lutto per la scomparsa del funzionario, molto conosciuto ed apprezzato nel piccolo borgo della riviera ligure.

Priolo, 45 anni, è deceduto per le gravissime ferite riportate nel terribile incidente avvenuto mercoledì scorso in via Santa Maria del Campo a Rapallo. Il funzionario stava percorrendo la strada su uno scooter quando si è scontrato per cause da accertare con una vettura.

L’incidente alle 7 del mattino e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasferito Priolo in ospedale, in codice rosso, il più grave.

Il funzionario è però deceduto per le gravi ferite riportate, il giorno seguente.

Sui social sono molte le manifestazioni di cordoglio per la tragica morte.